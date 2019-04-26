У Риккардо после ошибок не осталось шин для длинных серий кругов

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о проблемах команды во второй пятничной тренировке Гран-при Азербайджана. Болиду не хватало скорости, а австралиец не проехал длинную серию кругов, так как испортил оба имевшихся комплекта шин.



«Я пропустил последние полчаса или больше. Обычно если так происходит здесь, то потому, что ты попал в аварию. Моя причина — проплешины на обоих комплектах шин. К сожалению, у нас не было никаких шин для длинного отрезка. Не думаю, что когда-либо до этого я оказывался в такой ситуации. Очевидно, это не здорово, это разочаровывает, но, по крайней мере, это показало некоторые области, над которыми нам надо поработать вечером. Не скажу, что обеспокоен, просто знаю, что час третьей тренировки должен пройти для нас суперэффективно.



Нам нужно изучить работу конкурентов. Определенно, наше заднее антикрыло выглядит менее крупным. Уверен, мы поставим крыло с большим углом наклона и будем отталкиваться от него. Знаю, что у Нико были проблемы на длинной серии. При большем антикрыле мы сможем поднять температуру шин и нагрузку на машину. Надеюсь, это поможет», — приводит слова Риккардо Autosport.