Эддоллс: учитывая темп машины Квята, мы остаёмся позитивными

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от работы пилотов в ходе свободных практик Гран-при Азербайджана, отметив, что, невзирая на аварию Даниила Квята, в команде остались довольны его темпом.

«Говорить о первой сессии особо нечего, так как она была отменена из-за инцидента с болидом „Уильямса“ и последующей проверкой люков. Отмена сессии привела к тому, что вторые тренировочные заезды получились очень загруженными. С машиной Албона всё прошло гладко, и мы выполнили запланированную программу. Алекс был очень доволен болидом практическим сразу же, так что нам не пришлось что-то менять.

Прерывание сессии из-за красных флагов не позволило нам преодолеть ту дистанцию, на которую мы рассчитывали, но то ограниченное количество информации, которое удалось собрать, вселяет в нас оптимизм.

Что касается Даниила, то для него всё сложилось тяжелее. Он сказал, что рулевое управление стало тяжелее, чем обычно, нам пришлось менять усилитель. В результате мы потеряли первую серию. Затем он выехал на трассу и выглядел очень быстрым — показал шестое время, но, к сожалению, заблокировал передние колёса при входе в седьмой поворот и, потеряв болид, врезался в стену. Хотя он и не проехал столько, сколько бы нам хотелось, мы, учитывая темп и баланс машины Даниила, остаёмся позитивными», — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».