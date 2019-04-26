Леклер: трудно получить точную картину, где мы находимся

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ход свободных практик Гран-при Азербайджана. По словам монегаска, столь скомканный день не позволяет в полной мере оценить расклад сил перед квалификацией.

«После подобного дня трудно получить точную картину того, где мы все находимся, особенно в плане гоночного темпа, ведь трафик играл свою роль. В режиме квалификации чувствовал себя комфортно, но и в этом аспекте нам нужно подождать субботы, чтобы получить более четкую картину. Однако нам ещё есть над чем работать, чтобы выжать максимум из SF90.

На этом мы сконцентрируемся в финальной, третьей практике. Если добьёмся своего, то можем быть конкурентоспособными", — приводит слова Леклера пресс-служба итальянской команды.