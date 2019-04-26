Феттель: представляю, насколько быстры будут наши соперники завтра

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого дня Гран-при Азербайджана. Немец не склонен придавать большого значения преимуществу «Феррари». По его мнению, уже в квалификации соперники смогут всерьёз прибавить.

«Это была довольно непростая пятница, потому что мы не смогли проехать много кругов, а трасса была скользкой и пыльной. Но в то же время было весело. Ушло время на то, чтобы войти в ритм, но в целом я чувствовал себя комфортно с машиной. Возможно, завтра я смогу лучше понять, где мы находимся, потому что, хоть я и чувствовал себя хорошо в машине, определенно ещё есть пространство для улучшения.



Завтра мы продолжим работать, и очень важно попасть в ритм и хорошо чувствовать машину, быть полностью уверенным в трассе. Думаю, борьба в квалификации будет плотной, потому что я представляю, насколько быстры будут наши соперники завтра», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».