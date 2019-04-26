Квят — о подаренном командой торте: я не заслужил его

Сегодня, 26 апреля, пилот «Торо Россо» Даниил Квят отмечает 25-й день рождения. Итальянская команда решила поздравить россиянина уже в конце дня, преподнеся ему большой праздничный торт. На церемонии поздравления присутствовал Франц Тост, представители «Хонды», механики и остальная часть коллектива.

Квят встретил поздравление с улыбкой и пошутил, что не заслуживает этого торта, отметив, что тот должен достаться команде.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Торо Россо» в «Твиттере».

Напомним, что день рождения Квята совпал со свободными практиками Гран-при Азербайджана. Тренировочные заезды для россиянина завершились не лучшим образом. Проехав менее десяти кругов, он разбил болид в седьмом повороте.