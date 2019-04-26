Сироткин: Квят не всегда виноват, но исход как-никак один

Экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал аварию Даниила Квята в ходе второй свободной практики Гран-при Азербайджана, отметив, что инцидент не стал следствием «невероятной ошибки».

«Как мы видели, на входе в поворот была небольшая блокировка, что вызывало чуть большую недостаточную поворачиваемость и, как это часто бывает на машинах Формулы-1, при определённых обстоятельствах она очень резко переходит в избыточную.



Это был как раз такой случай. Как правило, это происходит в момент, когда гонщик только нажимает на газ, что сначала усиливает недостаточную поворачиваемость, а потом она меняется на избыточную. Произошло это в не самый удачный момент — ровно тогда, когда он приближался к стене. Что примерно в том же духе мы видели у Шарля Леклера: в этом же повороте он точно так же коснулся стены — сначала задним колесом, потом передним, но просто с меньшей силой и под более благоприятным углом.



Машины Формулы-1 очень трудны в управлении, это очень тонкое дело. Не то чтобы Даниил пытался зайти в поворот слишком быстро или как-то неадекватно его пройти, близко к стене или ещё что-то. Это такие тонкости, которые, поверьте, большинство не только не в состоянии увидеть или почувствовать — люди даже не знают, что такие моменты есть. К сожалению, иногда это заканчивается срывом машины с траектории, да ещё в таком неудачном месте.



Но неприятно, что наш Даня попадает в такие ситуации и они следуют одна за другой. Вроде как он не всегда виноват, но исход как-никак один. Безусловно, это обидно, но я бы точно не стал говорить, что он допустил какую-то невероятную ошибку», — приводит слова Сироткина F1News.