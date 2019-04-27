В «Рено» верят, что справятся с пятничными проблемами

Технический директор «Рено» по шасси Ник Честер объяснил, почему его команда показала слабые результаты во второй пятничной тренировке Гран-при Азербайджана.



«День несколько пошёл наперекосяк. У нас не было репрезентативных кругов в первой практике, а затем во второй возникли проблемы из-за того, что у машины не имелось достаточного сцепления. Мы не могли заставить шины работать так, как нам хотелось бы, так что нам есть над чем поработать. Вероятно, мы ездили с недостаточным уровнем прижимной силы — мы это оценим. Трасса была очень пыльной, а при таких условиях особенно трудно ездить с настройками с низкой прижимной силой. У нас было не так много проблем с машиной, и мы уверены, что сможем прибавить в субботу», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».