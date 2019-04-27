Сайнс: я далеко от того, чтобы мне было комфортно в машине

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс остался не слишком доволен итогами второй тренировки Гран-при Азербайджана, несмотря на то, что сумел показать седьмой результат.



«Это была лихорадочная сессия — как мы и ожидали после первой тренировки. Думаю, каждый, включая нас, хотел быть на трассе как можно больше времени. Мы попробовали проехать как можно больше кругов, пусть даже было много жёлтых флагов, как и всегда в Баку, и было трудно прогреть покрышки. Непростая сессия, но мы не закончили её слишком разочарованными. Думаю, у нас ещё много работы на субботу. Я далеко от того, чтобы мне было комфортно в машине, так что нам нужно посмотреть, что мы сможем сделать», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».

