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Система защиты от обломков будет внедрена в IndyCar на этапе в Индианаполисе

Система защиты от обломков будет внедрена в IndyCar на этапе в Индианаполисе
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Система Advanced Frontal Protection будет введена в IndyCar уже в ближайшее время, а её дебют в гоночной серии запланирован на Гран-при IndyCar на трассе в Индианаполисе 11 мая. Изначально внедрение этой системы безопасности было запланировано на гонку «500 миль Индианаполиса» 26 мая 2019 года.

Система AFP прикреплена болтами к центральной линии шасси и предназначена для отталкивания летящих обломков от водителя.

«Благодаря феноменальным усилиям со стороны «Даллары» и всех команд IndyCar нам удалось опередить график», — приводит слова президента IndyCar Джея Фрая официальный сайт трассы в Индианаполисе.

Посмотреть фото системы Advanced Frontal Protection можно в «твиттере» пилота серии Симона Пажно.

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