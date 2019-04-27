ФИА подтвердила штраф Джовинацци в десять позиций на старте ГП Азербайджана

Международная федерация автоспорта подтвердила, что пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получит штраф в десять позиций на стартовой решётке, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.



Напомним, ранее стало известно, что на болидах «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана будет установлена новая система управляющей электроники. Для Джовинацци это уже третий комплект электроники, что и привело к штрафу.



Как оказалось, мотор, используемый Джовинацци, во время квалификации Гран-при Китая испытывал проблемы с работой цилиндра. Та же самая неисправность помешала на Гран-при Бахрейна одержать победу Леклеру. В канун этапа в Шанхае руководство «Феррари» предлагало своим клиентам заменить компоненты управляющей электроники мотора, однако в «Альфа Ромео» отказались от этой идеи, сославшись на нехватку времени.