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ФИА подтвердила штраф Джовинацци в десять позиций на старте ГП Азербайджана

ФИА подтвердила штраф Джовинацци в десять позиций на старте ГП Азербайджана
Авто / Формула-1

Международная федерация автоспорта подтвердила, что пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получит штраф в десять позиций на стартовой решётке, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Напомним, ранее стало известно, что на болидах «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана будет установлена новая система управляющей электроники. Для Джовинацци это уже третий комплект электроники, что и привело к штрафу.

Как оказалось, мотор, используемый Джовинацци, во время квалификации Гран-при Китая испытывал проблемы с работой цилиндра. Та же самая неисправность помешала на Гран-при Бахрейна одержать победу Леклеру. В канун этапа в Шанхае руководство «Феррари» предлагало своим клиентам заменить компоненты управляющей электроники мотора, однако в «Альфа Ромео» отказались от этой идеи, сославшись на нехватку времени.

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