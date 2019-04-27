Промоутер Гран-при Азербайджана: ущерб «Уильямсу» будет возмещён по страховке

Промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов на встрече с журналистами рассказал о вылетевшем люке, который повредил машину Джорджа Расселла, из-за чего британец вынужден был пропустить вторую тренировку в Баку. По словам Рагимова, нанесённый команде «Уильямс» ущерб будет компенсирован за счёт страхового покрытия организаторов этапа.



«У нас уличная трасса, а потому на ней более трёхсот люков. Мы закрепили все люки и проверили каждый из них за несколько дней до начала заездов, но в данном случае проблему невозможно было заметить визуально. Проблема возникла с нижней стороны — заржавели крючки, которые держат люк, в связи с чем и произошла такая беда с командой «Уильямс», — передаёт слова Рагимова корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — Но такие вещи случаются, и мы не первые, с кем это произошло, такое бывало и в Монако, и в Китае, и в Малайзии, то есть даже на стационарных, а не городских трассах. К сожалению, теперь это произошло и с нами. Мы несколько раз извинились перед командой «Уильямс». Ущерб команде будет возмещён по страховке. Пока не знаем, о какой сумме идёт речь, но она абсолютно точно будет покрыта».



Рагимов также добавил, что после инцидента были заново проинспектированы все люки, а организаторы приняли все меры, чтобы подобное не повторилось.

«После этого мы по четыре раза проверили каждый люк, закрепили всё что можно. Обеспечить стопроцентную надёжность, наверное, ни в чём невозможно, но 99,9% мы гарантируем. Больше такого произойти не должно», — добавил он.