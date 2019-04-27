Ньюи поставил Ферстаппена один ряд с Алонсо и Сенной

Глава конструкторского департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поставил пилота австрийской команды Макса Ферстаппена в один ряд с Айртоном Сенной и Фернандо Алонсо.



«Айртон Сенна, Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен — пилоты, которые способны менять стиль пилотирования, успешно подстраиваясь под не самую лучшую машину. Это здорово, когда гонщик способен компенсировать недостатки своего болида.



Себастьян Феттель? Ему нужно, чтобы задние колёса болида имели отличное сцепление с дорогой на входе в поворот. В таком случае он феноменально быстр. Если это не так, у него начинаются проблемы и он не может на сто процентов адаптироваться к подобного рода машине», — приводит слова Эдриана Ньюи Sky Sports.