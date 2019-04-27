Норрис посмеялся над проблемами с люками в Баку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис посмеялся над проблемами с люками на Гран-при Азербайджана в своих социальных сетях.



Напомним, первая часть пятничных свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1 была прервана вскоре после начала. Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл наехал на люк дренажной системы, который оказался плохо закреплён на уличной трассе и выскочил наружу, когда по нему проехал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Подскочивший люк серьёзно повредил днище автомобиля Расселла, что привело к замене шасси и пропуску Расселлом второй тренировки. Машину пришлось эвакуировать с места аварии. Промоутеры Гран-при Азербайджана пообещали компенсировать ущерб британской команды по страховке.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Ландо Норриса.