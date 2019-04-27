Эйткен выиграл первую гонку Ф-2 в Баку после завала на рестарте, Мазепин — 9-й

Джек Эйткен выиграл субботнюю гонку второго этапа Формулы-2, который проходит в этот уик-энд на уличной трассе в Баку. Эйткен стартовал с восьмой позиции, но смог избежать многочисленных инцидентов и удерживал лидерство с середины дистанции. Это вторая победа британца в Формуле-2. Второе место в гонке занял Ник де Врис, сражавшийся за победу на ранних стадиях заезда, но уступивший время из-за заминки на пит-стопе. Замкнул тройку призёров Джордан Кинг.



Никита Мазепин при старте с 15-й позиции закончил гонку на девятом месте и набрал первые очки в Ф-2. Однако на момент подготовки заметки судьи расследуют столкновение с участием Луки Гьотто. В случае штрафа итальянского пилота россиянин переместится на восьмую позицию протоколов и получит право на реверсивный поул в воскресном заезде.



В ходе гонки произошло сразу несколько инцидентов, приведших к появлению на трассе автомобиля безопасности, в связи с чем финиш гонки был дан по отсчёту времени, а не кругов. Во время одного из рестартов произошло сразу два инцидента: Антуан Юбер зацепил Дориана Бокколаччи, а Серджио Сетте Камару развернуло из-за столкновения с Лукой Гьотто. В этом же инциденте повредил машину Луи Делетраз.



Также сошёл с дистанции Мик Шумахер — немец сражался в конце первой десятки, но после разворота его автомобиль заглох.



Формула-2. Баку. Субботняя гонка



1. Джек Эйткен

2. Ник де Врис — +2,2

3. Джордан Кинг — +4,1

4. Николас Латифи — +4,6

5. Даниэль Бокколаччи — +9,4

6. Лука Гьотто — +9,6

7. Шон Гелаэль — +12,3

8. Хуан-Мануэль Корреа — +13,1

9. Никита Мазепин — +13,6

10. Антуан Юбер — +18,2.