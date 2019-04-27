Гонщик команды Mahindra Паскаль Верляйн выиграл квалификацию восьмого этапа нового сезона Формулы-Е в Париже. Второе место занял Оливер Роуленд, третье время показал Себастьен Буэми.
Фелипе Масса квалифицировался пятым, дебютант серии Стоффель Вандорн поставил 21-е время.
Формула-Е. Париж. Квалификация
1. Паскаль Верляйн (Mahindra) — 1.00,383
2. Оливер Роуленд (Nissan) +0,152
3. Себастьен Буэми (Nissan) +0,385
4. Робин Фряйнс (Virgin) +0,410
5. Фелипе Масса (Venturi) +0,834
6. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,924
7. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,269
8. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,288
9. Даниэль Абт (Audi) +0,289
10. Лукас ди Грасси (Audi) +0,311
11. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +0,334
12. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,351
13. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +0,426
14. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,436
15. Сэм Бёрд (Virgin) +0,478
16. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,502
17. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,562
18. Александр Симс (BMW) +0,587
19. Гэри Паффетт (HWA) +0,685
20. Митч Эванс (Jaguar) +0,793
21. Стоффель Вандорн (HWA) +1,021
22. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +7,044.
Верляйн выиграл квалификацию Формулы-Е в Париже, Масса — 5-й, Вандорн — 21-й