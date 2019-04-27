Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Азербайджана, Квят — шестой

На городской трассе в Баку завершилась третья практика Гран-при Азербайджана. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе время у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время, его напарник по команде Александер Албон завершил тренировку с восьмым временем.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,604

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,198

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,248

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,460

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,572

6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,619

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,690

8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,696

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,826

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,933

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,957

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,033

13. Ландо Норрис («Макларен») — +2,320

14. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,374

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,435

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,439

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,770

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,396

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,686

20. Пьер Гасли («Ред Булл») — +6,232.