На городской трассе в Баку завершилась третья практика Гран-при Азербайджана. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе время у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время, его напарник по команде Александер Албон завершил тренировку с восьмым временем.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,604
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,198
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,248
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,460
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,572
6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,619
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,690
8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,696
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,826
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,933
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,957
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,033
13. Ландо Норрис («Макларен») — +2,320
14. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,374
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,435
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,439
17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,770
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,396
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,686
20. Пьер Гасли («Ред Булл») — +6,232.
Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Азербайджана, Квят — шестой