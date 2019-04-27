Мазепин: гонка в Баку была, возможно, самой сумасшедшей в моей карьере

Гонщик Формулы-2 Никита Мазепин рассказал о первой гонке этапа в Баку, в которой россиянин, несмотря на вылет с трассы в одном из эпизодов, финишировал на девятом месте и завоевал свои первые очки в этой серии. Для Мазепина это второй в карьере этап в Формуле-2.

«Гонка была сумасшедшей — возможно, самой сумасшедшей в моей карьере. После ошибки я не видел шанса на попадание в очки, но у меня получилось сохранить шины в хорошем состоянии до конца, отыграть несколько позиций и приехать девятым», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Российский гонщик также отметил, что на этапе в Баку ему и его команде лучше удалось справиться с резиной, чем в Бахрейне. Никита Мазепин объясняет разницу в поведении резины особенностями трасс.

«Трассы в Бахрейне и Азербайджане сильно отличаются друг от друга — во всех компонентах. Главное отличие заключается в асфальте. Я бы не сказал, что мы что-то сильно изменили, — добавил Мазепин. — Состав резины в Формуле-2 сильно отличается от тех шин, что были в GP3. Здесь резина более чувствительна к тому, что ты делаешь, разница между стабильной гонкой и уничтоженными под финиш шинами — очень небольшая. В Бахрейне это стало для нас небольшим шоком, потому что мы не ожидали столь высокого уровня деградации, но мы много работали с командой после этой гонки и уверены в будущем прогрессе».