Верляйн лишён поула на этапе Формулы-Е в Париже

Гонщики команды Формулы-Е Mahindra Паскаль Верляйн и Жером д'Амброзио были лишены своих времён в квалификации этапа Формулы-Е в Париже, сообщает пресс-служба команды. Причиной стало несоотвествие давления в шинах техническому егламенту на проверке после квалификации. По итогам квалификации Паскаль Верляйн завоевал поул-позицию, но после аннулирования времени поул достался Оливеру Роуленду.



Жером д'Амброзио так же был участником суперпоула, в котором выступает лучшая шестёрка пилотов по итогам квалификации. Оба пилота Mahindra будут стартовать с последнего ряда стартового поля.



Формула-Е. Париж. Стартовое поле



1. Оливер Роуленд (Nissan)

2. Себастьен Буэми (Nissan)

3. Робин Фряйнс (Virgin)

4. Фелипе Масса (Venturi)

5. Максимилиан Гюнтер (Dragon)

6. Андре Лоттерер (Techeetah)

7. Даниэль Абт (Audi)

8. Лукас ди Грасси (Audi)

9. Том Дилльманн (NIO Formula E Team)

10. Эдоардо Мортара (Venturi)

11. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team)

12. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

13. Сэм Бёрд (Virgin)

14. Антониу Феликс да Кошта (BMW)

15. Алекс Линн (Jaguar Racing)

16. Александр Симс (BMW)

17. Гэри Паффетт (HWA)

18. Митч Эванс (Jaguar)

19. Стоффель Вандорн (HWA)

20. Хосе-Мария Лопес (Dragon)

21. Паскаль Верляйн (Mahindra)

22. Жером д'Амброзио (Mahindra)