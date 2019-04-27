Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер извинился за аварию, назвав себя бесполезным

Леклер извинился за аварию, назвав себя бесполезным
Авто / Формула-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Азербайджана. Монегаск разбил машину в узком восьмом повороте, заблокировав колёса. Несмотря на аварию, Леклер пробился в третий сегмент квалификации благодаря ранее показанному времени.

«Никаких оправданий. Я был бесполезен. Буду атаковать, чтобы воскресенье прошло лучше. Мои извинения всем, кто нас поддерживает, и ещё большие извинения всей команде, которая заслуживала намного большего», — написал Леклер в собственном твиттер-аккаунте.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент