Леклер извинился за аварию, назвав себя бесполезным

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Азербайджана. Монегаск разбил машину в узком восьмом повороте, заблокировав колёса. Несмотря на аварию, Леклер пробился в третий сегмент квалификации благодаря ранее показанному времени.



«Никаких оправданий. Я был бесполезен. Буду атаковать, чтобы воскресенье прошло лучше. Мои извинения всем, кто нас поддерживает, и ещё большие извинения всей команде, которая заслуживала намного большего», — написал Леклер в собственном твиттер-аккаунте.