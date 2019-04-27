Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят — шестой

На городской трассе в Баку завершилась квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал шестым, его напарник по команде Александер Албон показал тринадцатое время.
Квалификационная сессия была отмечена множеством инцидентов. Наиболее заметными из них стали аварии с участием пилота «Уильямса» Роберта Кубицы и гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
Поляк допустил ошибку в первом сегменте, зацепил стену и на высокой скорости вошёл в противоположную. Сессия была прервана на полчаса. Во втором сегменте ошибку в том же повороте допустил и Леклер, он также разбил болид, и снова квалификация была прервана красными флагами. После инцидента Шарль уже не мог выехать на трассу в третьем сегменте и остался в нём без времени. Тем не менее из-за штрафа Антонио Джовинацци монегаск примет старт с девятой позиции.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.40,495
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,059
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,629
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,674
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,098
6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,266
7. Ландо Норрис («Макларен») — +2,120
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,345
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +4,815
10. Шарль Леклер («Феррари»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.42,398
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.42,477
13. Александер Албон («Торо Россо») — 1.42,494
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.42,699
15. Пьер Гасли («Ред Булл»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.42,630
17. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.43,407
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.43,427
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.45,062
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.45,455.