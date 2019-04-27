Леклер: я заслуживаю того, что сегодня случилось, я был глупым

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему попал в аварию в квалификации Гран-при Азербайджана, и назвал себя глупым.



«Я тормозил так поздно, как делал это на „софте“, но я был на „медиуме“ и заблокировал колёса. С шинами не было проблем — это я виноват. В следующие три-четыре часа буду критиковать себя.



Я заслуживаю того, что сегодня случилось. Очень жаль, но я заслуживаю этого. Я был глупым. Сделаю всё, чтобы извлечь уроки и стать сильнее. Надеюсь, гонка завтра будет очень хорошей. Не хочу говорить сегодня ничего глупого, но думаю, что после трёх тренировок и первого сегмента квалификации поул сегодня был возможен, а я выбросил весь этот потенциал в мусорное ведро. Очень расстроен, но стану сильнее», — заявил Леклер в интервью Sky Sports.

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