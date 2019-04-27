Феттель: мы ожидали лучшего

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о квалификации Гран-при Азербайджана. По итогам сессии немец показал третий результат. По его словам, в команде рассчитывали на большее.

«Мерседес» был немного быстрее. Квалификация оказалась очень длинной, и трасса остыла. Было сложно. У меня получился хороший круг, но мы ожидали лучшей сессии. Управлять болидом стало сложнее. Жалею, что не рискнул, но, вероятно, это было правильное решение", — приводит слова пилота «Феррари» BBC.

Напомним, первое место в квалификации досталось пилоту «Мерседесу» Валттери Боттасу, вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Партнёр Феттеля по команде Шарль Леклер допустил ошибку во втором сегменте и попал в аварию, из-за чего не принимал участия в третьем сегменте.