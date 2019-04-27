Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас: всё дело в мелких деталях

Боттас: всё дело в мелких деталях
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Азербайджана, отметив, что её исход решали небольшие детали.

«Здорово завоевать победу в квалификации на последнем круге. Машины „Феррари“ были очень сильны. Но Шарль выбыл из борьбы из-за собственной ошибки, а наша команда после сложной практики отлично поработала. Всё дело в мелких деталях, на последнем круге я воспользовался слип-стримом. Мне необходимо было хорошо пройти повороты, и мне удалось это сделать», — приводит слова финского пилота Sky Sports.

Со второго места старт в гонке примет напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лучших в квалификации замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент