Боттас: всё дело в мелких деталях

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Азербайджана, отметив, что её исход решали небольшие детали.

«Здорово завоевать победу в квалификации на последнем круге. Машины „Феррари“ были очень сильны. Но Шарль выбыл из борьбы из-за собственной ошибки, а наша команда после сложной практики отлично поработала. Всё дело в мелких деталях, на последнем круге я воспользовался слип-стримом. Мне необходимо было хорошо пройти повороты, и мне удалось это сделать», — приводит слова финского пилота Sky Sports.

Со второго места старт в гонке примет напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лучших в квалификации замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.