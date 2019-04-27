Джовинацци — о восьмом месте: удалось добиться отличного результата

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Джовинацци опередил напарника по команде, Кими Райкконена, ставшего девятым. В воскресенье итальянец потеряет десять позиций на стартовой решётке за превышение лимита на использованные компоненты силовой установки в сезоне-2019.



«Очень хорошая квалификация. Мне нравится эта трасса. Тут очень сложно, но мне удалось добиться отличного результата. Конечно, завтра меня ждёт штраф в виде потери десяти позиций и старт с последних рядов. Но в гонке может случиться всё что угодно, так что мы попробуем набрать очки», — заявил Джовинацци в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.