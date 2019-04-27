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Хэмилтон: Боттас проделал исключительную работу

Хэмилтон: Боттас проделал исключительную работу
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями об итогах квалификации Гран-при Азербайджана, в которой его команда заняла первый ряд. Валттери Боттас примет старт гонки с первого места, а сам британец показал в ходе сессии второй результат.

«Борьба была плотной на протяжении всего уик-энда. Пилоты „Феррари“ выглядели невероятно быстрыми, но Валттери проделал исключительную работу. Это очень хороший результат для нас. Мы прибыли в Баку без обновлений, в то время как „Феррари“ и „Ред Булл“ выглядели очень быстрыми. Подобный результат в таких обстоятельствах заставляет меня выразить большую признательность команде.

В гонке разница в темпе меньше, чем в квалификации. Но Валттери здесь всегда очень хорош, так что мне предстоит серьёзная работа", — приводит слова британца Sky Sports.

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