Хэмилтон: Боттас проделал исключительную работу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями об итогах квалификации Гран-при Азербайджана, в которой его команда заняла первый ряд. Валттери Боттас примет старт гонки с первого места, а сам британец показал в ходе сессии второй результат.

«Борьба была плотной на протяжении всего уик-энда. Пилоты „Феррари“ выглядели невероятно быстрыми, но Валттери проделал исключительную работу. Это очень хороший результат для нас. Мы прибыли в Баку без обновлений, в то время как „Феррари“ и „Ред Булл“ выглядели очень быстрыми. Подобный результат в таких обстоятельствах заставляет меня выразить большую признательность команде.

В гонке разница в темпе меньше, чем в квалификации. Но Валттери здесь всегда очень хорош, так что мне предстоит серьёзная работа", — приводит слова британца Sky Sports.



