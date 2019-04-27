Ферстаппен: досадно, что не мог использовать слипстрим, он мог дать 4-5 десятых

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Азербайджана. Голландец проиграл обладателю поул-позишен Валттери Боттасу чуть менее семи десятых секунды.



«Думаю, мы справились весьма хорошо. Результат позитивный, если сравнивать с нашими ожиданиями относительно разницы в темпе с „Феррари“ и „Мерседесом“. Всё прошло хорошо. Мой финальный круг был хорошим, но я ехал один. Досадно, что у меня, в отличие от остальных, не было шансов воспользоваться слипстримом едущего впереди гонщика. Я потерял три с половиной десятые по сравнению со своим предыдущим кругом просто из-за отсутствия машины впереди.



В теории, тут можно выиграть 4-5 десятых: одну — после второго поворота, одну — после замка и ещё три — на длинной прямой. Достаточно ехать в пяти секундах позади. Учитывая, что в этом году лобовое сопротивление машин возросло, слипстрим стал ещё важнее. Что ж, в любом случае, у нас хорошая машина для гонки. Думаю, на длинных сериях мы были рядом с „Мерседесом“, но многое решит работа шин — как быстро они прогреются и как долго проживут», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.