Гасли: впервые в сезоне мне было комфортно в машине

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, подчеркнув, что он остался доволен работой болида.

«Знал, что мне предстоит стартовать с пит-лейна. Хотел почувствовать машину и, вероятно, первый раз в году мне было комфортно. Мы двигаемся в правильном направлении. У нас хорошая машина и я получаю удовольствие. Как я уже сказал, важнее всего то, что я начинаю комфортно себя чувствовать в болиде, очень доволен этим фактом.

Что касается прогноза, то в Баку сумасшедшая гонка, здесь может произойти всё, что угодно. У нас есть машина, которая может позволить мне отыграться и заработать неплохие очки. Так что настраиваюсь атаковать", — рассказал Гасли в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.