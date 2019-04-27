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Гасли: впервые в сезоне мне было комфортно в машине

Гасли: впервые в сезоне мне было комфортно в машине
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, подчеркнув, что он остался доволен работой болида.

«Знал, что мне предстоит стартовать с пит-лейна. Хотел почувствовать машину и, вероятно, первый раз в году мне было комфортно. Мы двигаемся в правильном направлении. У нас хорошая машина и я получаю удовольствие. Как я уже сказал, важнее всего то, что я начинаю комфортно себя чувствовать в болиде, очень доволен этим фактом.

Что касается прогноза, то в Баку сумасшедшая гонка, здесь может произойти всё, что угодно. У нас есть машина, которая может позволить мне отыграться и заработать неплохие очки. Так что настраиваюсь атаковать", — рассказал Гасли в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

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