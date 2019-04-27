Хюлькенберг: весь уик-энд не хватает гармонии между мной и машиной

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Напарник немца Даниэль Риккардо стал 12-м.



«Весь уик-энд не хватает гармонии между мной и машиной. Мы не смогли найти золотую середину при работе с машиной или покрышками. Вещи не шли по нашему плану и в квалификации: жёлтый флаг испортил мой первый быстрый круг, а затем я заблокировал колёса и слишком глубоко зашёл в поворот на втором круге. Однако не стоит списывать гонку. Мы знаем, что будет трудно, но мы знаем, что здесь происходило в прошлом. Нужно оставаться в борьбе, и мы будем упорно гоняться завтра», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».