Риккардо: на старте я в середине пелотона — место может оказаться сумасшедшим

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Азербайджана. С учётом штрафа представителя «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, Риккардо начнёт гонку с 11-го места.



«Учитывая, как шёл уик-энд до сих пор, мы, вероятно, занизили ожидания на сегодня. 12-е место — это неидеально. В этот уик-энд мы несколько уступаем в скорости, а маленькие вещи обеспечивают серьёзную разницу. Мы внесли изменения после пятницы и определённо добились прогресса. Никогда не знаешь, что тут может произойти. Я прямо в середине пелотона на старте — это место может оказаться сумасшедшим. Нужно ехать чисто, потихоньку прибавлять и продвигаться через пелотон», — приводит слова австралийского гонщика пресс-служба «Рено».