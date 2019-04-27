«Уильямс» сможет починить машину Кубицы, у команды есть запчасти

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» заверила, что польский пилот Роберт Кубица сумеет выйти на старт воскресного Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Опасения на сей счёт возникли после аварии Кубицы в квалификации, так как единственное запасное шасси и многие запчасти уже были использованы для восстановления болида Джорджа Расселла после наезда на канализационный люк на первой пятничной тренировке.



«В настоящий момент работаем над починкой передней части машины Роберта. Мы заменим обе стороны передней подвески, тормоза и рулевое управление после его инцидента. Но у нас есть все необходимые запасные детали для этой работы», — рассказала пресс-служба «Уильямса» в сообщении для прессы.