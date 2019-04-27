Сайнс: жёлтые флаги разрушили мою попытку

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс выразил разочарование итогами квалификации Гран-при Азербайджана. Испанец прекратил борьбу после второго сегмента, показав одиннадцатый результат. Из-за штрафа Антонио Джовинацци в гонке Сайнс будет стартовать с десятой позиции.

«Очередная разочаровывающая ситуация в квалификации. Говорить особо нечего. Сессия шла нормально и моё время позволяло рассчитывать на выход в третий сегмент. Затем пилот „Хааса“ совершил передо мной ошибку и это означало появление жёлтых флагов, это разрушило мою попытку. Не лучший способ завершить квалификацию.

Сейчас я очень недоволен, но завтра я буду настроен позитивно и на 100% буду фокусироваться на гонке. У меня будет возможность выбирать шины и при этом я буду стартовать с десятого места. Но факт в том, что сейчас я недоволен", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».



