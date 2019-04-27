Эггинтон: шестое место Квята — отличная награда за командные усилия

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от работы пилотов в квалификации Гран-при Азербайджана, особо отметив шестое место Даниила Квята.

«Оба пилота были довольны балансом в третьей практике, так что изменения к квалификационной сессии были ограниченными. Время, установленное пилотами в первом сегменте, позволило пройти во второй сегмент двумя машинами.

Пауза из-за красных флагов привела к тому, что мы завершали сегмент с остывшей резиной, что стало ещё одним вызовом для гонщиков и инженеров. Квят сумел пройти в третью часть квалификации. Албон же, невзирая на то что он неплохо смотрелся в Баку, не смог это сделать.

В третьем сегменте мы работали по принципу «быстрый круг, круг остужения шин и ещё один быстрый». Это помогло Даниилу обеспечить хороший результат. Шестое место — отличная награда за командные усилия. Теперь мы переключаемся на гонку. Продемонстрированный нами темп позволяет рассчитывать на завоевание очков обоими пилотами», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».