Доктор Марко пришёл на ужин к Квяту и поздравил его с днём рождения

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как провёл день рождения, который был вчера, а также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Азербайджана.

«Как отметил день рождения? На работе! Был совершенно обычный день. Меня поздравило всё руководство «Ред Булл», доктор Марко пришёл на ужин со мной, Алекс Албон тоже был. Да все вообще были из команды практически.

Что касается квалификации, хочу сказать спасибо своим инженерам, которые сделали всё правильно сегодня. Стратегия была идеальной. Понравилось, что мы выезжали одни в третьей части и смогли избежать трафика. Квалификация была очень долгой. Из-за остановок приходилось постоянно следить за температурой шин. Надо было снова и снова искать «держак». Мой круг в третьей части был близок к идеальному. Всегда можно изменить несколько вещей и сделать что-то лучше, но последний круг был весьма неплох. Было бы классно воспользоваться слип-стримом, но это я уже мечтаю", — передаёт слова россиянина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.