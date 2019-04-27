«Уильямс» не смог найти Кубицу после аварии в квалификации в Баку

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана попал в аварию и серьёзно разбил болид. После инцидента представители британской команды не могли найти поляка. Между тем сам спортсмен заявил, что он не исчезал и всё время находился в медицинском центре.

«Я всегда был в одном и том же месте. Крайне удивлён, что в 2019 году, со всеми его технологиями, вы не можете найти человека. Я знаю, что об этом сказали в эфире BBC. Но я всё время был в медицинском центре, который расположен с внешней стороны от первого поворота трассы. Это были абсолютно обычные проверки. Как они меня нашли? Я сам вернулся! Удар был серьёзный, но я полностью в порядке. С моим участием в гонке нет никаких проблем», — передаёт слова Кубицы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.