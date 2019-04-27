Вильнёв: Квят показал хорошую скорость, но ему повезло, что не разбил машину

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился впечатлениями от работы пилотов «Торо Россо» в квалификации Гран-при Азербайджана. Канадец отметил скорость Даниила Квята, вместе с тем подчеркнув, что, если бы не элемент везения, россиянин мог снова разбить болид.

«Квят показал хорошую скорость, однако пару раз задел ограждения. Ему ещё повезло, что сегодня он не разбил машину. Но пока всё идёт нормально, Александер Албон тоже растёт на глазах, так что вся команда „Торо Россо“ выглядит неплохо, тем более если учесть, что у неё скромный бюджет.

У них всё в порядке с максимальной скоростью на прямой, поэтому они в состоянии и гонку хорошо провести. Впрочем, на этой трассе всегда много всего происходит, так что посмотрим", — приводит слова Вильнёва F1News.