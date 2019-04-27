Перес: мы лучше других справились с падением температуры

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, занявший пятое место в квалификации Гран-при Азербайджана, сказал, что залогом столь высокого результата стала работа инженеров в условиях упавшей к концу сессии температуры.

«В конце квалификации температура полотна резко упала, но мы справились с этим лучше других и смогли извлечь из машины больше. Здесь постоянно атакуешь на пределе, поэтому многие допускают ошибки, так что очень важно оставаться аккуратным и избегать оплошностей. Впереди ещё длинная гонка — в Баку всегда происходит много событий, так что надеюсь набрать побольше очков.

Шансы на подиум? Ну если бы год назад сказали мне перед стартом, что буду на подиуме, я бы не поверил. На Гран-при Азербайджана всё возможно. Однако нам, конечно, будет сложно сохранить позицию, потому что соперники очень быстры, да и Шарль Леклер будет прорываться», — передаёт слова Серхио Переса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Серхио Перес дважды финишировал на подиуме в Баку — больше, чем кто-либо другой на этой трассе.