Стролл: Перес показал, что у нас есть темп, но мой круг был недостаточно хорош

Гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что занял только 16-е место в квалификации Гран-при Азербайджана, потому что быстрый круг канадца в конце первого сегмента оказался недостаточно хорош.

«В тренировках у нас было не так много времени, но я сделал всё что мог и после третьей тренировки был уверен в машине. Тем не менее мы не проехали те круги, которые должны были. Первый быстрый круг я вынужден был бросить из-за жёлтых флагов, из-за чего у меня осталась лишь одна попытка, но и он оказался недостаточно хорош для выхода из Q1.

Теперь я сосредоточен на гонке. Результат Серхио Переса показывает, что у машины есть темп, а гонки в Баку всегда непредсказуемы — нам могут представиться несколько возможностей», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

В квалификации в Баку Стролл занял 16-е место. Это уже четвёртый вылет канадца в Q1 в четырёх квалификациях сезона.