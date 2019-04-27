Изола: в ходе квалификации температура упала на 10 градусов, это был вызов

Глава автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изола рассказал об особенностях работы резины в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. По словам Изолы, одним из главных факторов стало резкое падение температуры под конец сессии, из-за чего прогреть резину было сложнее.

«Заезды в Баку всегда проходят захватывающе, так как стены очень близко к трассе и малейшая ошибка может обойтись очень дорого. Особенно я был впечатлён, когда сразу три машины сражались за поул-позицию в третьем сегменте, причём каждый должен был показать абсолютный максимум. Это было великолепное шоу.

Уникальность этой трассы не только в конфигурации, но и в том, что асфальт здесь очень гладкий, а повороты не слишком сильно нагружают резину — правильно сработать с шинами здесь в принципе непросто. Добавьте сюда падение температуры в ходе сессии на десять градусов и длинную прямую, на которой шины — в первую очередь передние — остывают ещё сильнее. В таких условиях от гонщика требуется весь его талант, чтобы пилотировать точно и аккуратно, а ведь это и есть дух квалификации», — передаёт слова Изолы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.