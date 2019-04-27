Гасли после квалификации Гран-при Азербайджана вызван к стюардам

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли продолжает испытывать проблемы в ходе Гран-при Азербайджана. Во время свободных практик 26 апреля француз случайно проигнорировал взвешивание, за это нарушение ему присудили штраф в виде старта с пит-лейн.

Однако и в квалификации для Гасли не всё прошло гладко. Оказалось, что он превысил лимит потребления топлива в конкретный момент пребывания на трассе. Согласно регламенту расход топлива не должен превышать 100 кг/час, именно этот пункт и был нарушен Гасли. Таким образом, гонщику «Ред Булл» грозит новый штраф, сообщает официальный сайт ФИА.

Напомним, напарник Пьера по команде Макс Ферстаппен в ходе квалификации Гран-при Азербайджана показал четвёртое время. Поул в Баку завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.