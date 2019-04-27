Гасли исключён из протокола квалификации

Сегодня, 27 апреля, в Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1. После её завершения к стюардам был вызван пилот «Ред Булл» Пьер Гасли. Француз нарушил лимит потребления топлива. Согласно регламенту расход топлива в каждый момент времени не должен превышать 100 кг/час, и этот пункт не был соблюдён пилотом. Рассмотрев этот эпизод, стюарды приняли решение исключить гонщика из протокола квалификации, обязав Гасли стартовать с пит-лейна, сообщает пресс-служба ФИА.

Впрочем, наказание стало формальным, так как Пьер и без того должен был принимать старт с пит-лейна. Напомним, напарник Гасли по команде Макс Ферстаппен в ходе квалификации Гран-при Азербайджана показал четвёртое время. Поул в Баку завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.