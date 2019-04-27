«Мерседес» заранее решил обхитрить соперников в конце квалификации

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признал, что его команда заранее планировала одурачить своих соперников в третьем сегменте квалификации Гран-при Азербайджана и получить более выгодную позицию на трассе на финальную попытку. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон первыми выехали из боксов, но на выезде с пит-лейна остановились слева, позволив проехать нескольким соперникам. В их числе оказался Себастьян Феттель, который в итоге первым пошёл на быстрый круг и не мог использовать слипстрим от едущих впереди машин.



«В каждой из квалификаций мы видели определённый шаблон: все ждали, пока мы выедем. И в этот раз мы подумали, что попробуем сделать что-то ещё. Так мы и поступили. Мы приняли такое решение сегодня утром. Всегда нужно делать оценку между небольшим эффектом аэродинамического мешка и ухудшением первого сектора. И вы могли видеть, как в Шанхае для некоторых машин всё пошло не так и они не успели пересечь стартовую черту.



У нас получился двойной удар: Феттель ехал первым сам по себе, без аэродинамического мешка, а упавшие температуры трассы и воздуха сыграли на руку нам. Наша машина едет лучше, когда прохладнее», — приводит слова Вольфа RaceFans.