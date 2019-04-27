Грожан: был шокирован, когда увидел своё время и проигрыш напарнику

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Азербайджана. Его напарник Кевин Магнуссен пробился во второй сегмент, оказавшись в Q1 на секунду быстрее Грожана, и стал в Q2 14-м.



«Всё шло сложно с начала уик-энда, если честно. Нет нужных ощущений от автомобиля. В квалификации стало лучше, мы проделали хорошую работу, так что я был весьма шокирован, когда увидел своё время на круге и то, сколько мне не хватило, чтобы пробиться во второй сегмент, а также сколько я проиграл напарнику. Нам нужно всё проанализировать, ведь пока это далеко не лучший наш уик-энд. Мы не генерировали сцепления, так что ещё нужно поработать. Ощущения в квалификации были нормальными, так что я просто удивлён тем, что оказался так далеко», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».