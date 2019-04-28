Росберг временно лишён права посещать паддок

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг попал в неприятную историю. Немец, работающий ныне аналитиком на каналах Sky Sports и RTL, временно лишён права посещать паддок Формулы-1, сообщает Formule1.

В ФОМ приняли такое решение в связи с серьёзным нарушением правил со стороны Росберга. Дело в том, что в ходе Гран-при Китая Нико отдал личный пропуск в паддок своему фотографу. При этом немец доверил тому так называемый «пожизненный» пропуск, выдаваемый чемпионам и передача которого в третьи руки строго запрещена.

Ожидается, что Росберг не сможет посещать паддок не только на этапе чемпионата в Азербайджане, но и на Гран-при Испании. Таким образом, вероятнее всего, он вернётся лишь на этапе в Монако.