Росберг считает, что в аварии Леклера в Баку виновата команда

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что авария пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации Гран-при Азербайджана стала результатом ошибки команды.

«В „Феррари“ привезли обновления на этап в Баку, и, похоже, они сделали шаг вперёд. Здорово, что они стали быстрее. Но они опять провалили квалификацию, просто невероятно. Непостижимо, как они это делают снова и снова. Леклер определённо должен был завоевать поул. Он был быстр на протяжении всего уик-энда, и я не виню его, виню команду.

Во втором сегменте они решили действовать умнее всех и поставили ему «медиум». Они подумали, что старт на более жёстких шинах станет для них преимуществом, потому как они быстрее соперников при любых раскладах. Это была самоуверенность. Такое решение нельзя было принимать на городской трассе, пилотам нужно ловить ритм и так далее. В итоге Леклер оказался в стене, из-за нехватки сцепления его шины заблокировались. Феттель также был близок к тому, чтобы въехать в стену. Кажется, в «Феррари» просто забрали поул у Леклера, и это ужасно", — приводит слова немца GPFans.