Три пилота оштрафованы на Ралли Аргентины, Мик потерял третье место

Стюарды Ралли Аргентины WRC оштрафовали сразу трёх пилотов за отклонение от маршрута, сообщает официальная страница этапа в «Твиттере».

Наказанию подверглись Крис Мик, Отт Тянак и Мадс Остберг. Последний завершил минувший день на восьмой позиции, Тянак в результате проблем с машиной сошёл с дистанции. В большей степени штрафные санкции отразятся на Крисе Мике. Пилот из Северной Ирландии завершил день на третьем месте после 12 СУ. Штраф же отбросил его на четвёртую позицию, а тройку лучших теперь замыкает Себастьен Ожье.

Ралли Аргентины завершится сегодня, 28 апреля. Пилотов ожидает ещё три спецучастка общей протяжённостью 53 км. Напомним, что лидерство после 12 допов удерживает Тьерри Нёвиль из Hyundai Shell Mobis WRT.