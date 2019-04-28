А. Рагимов: 95% подрядчиков Гран-при Азербайджана — местные компании

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы 1 Ариф Рагимов рассказал о привлечении спонсоров и интеграции местного бизнеса для участия в проекте. Так, по словам Рагимова, около 95% подрядчиков компании-промоутера гонки — местные компании.



“Местный бизнес интегрируется в Гран-при Азербайджана. С кем-то мы работаем напрямую, с кем-то — косвенно. Например, в дни Гран-при полностью заполняются отели — это косвенное взаимодействие. Кроме того, в этом году у нас появился титульный спонсор — компания Socar. Также мы привлекли местного оператора связи, они стали так называемым спонсором поддержки, привлекаем спонсоров на концерты. С другой стороны, у нас есть полукосвенные партнёры. У нас огромное количество подрядчиков, и 95% из них — местные компании, что также помогает им участвовать в проекте”, — передаёт слова Рагимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Рагимов добавил, что в зоне свободного размещения представлены местные кафе и рестораны, благодаря чему компании получают дополнительное продвижение и получают шанс продемонстрировать себя приезжающим на гонку туристам.