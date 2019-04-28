Квят — про аварии Леклера и Кубицы: такие ошибки могут случиться с каждым

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал две аварии, произошедшие в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 в восьмом повороте трассы. В первом сегменте квалификации машину разбил Роберт Кубица, а во втором — Шарль Леклер.



«Что касается двух аварий, то такие ошибки могут случиться с каждым. Вы ищете лишнюю десятую или две и рискуете потерять машину. Я не видел в деталях то, что произошло с Леклером и Кубицей, но могу представить примерно. Одно малейшее неверное движение, и ты оказываешься в стене. И ничего уже не поделать. Восьмой поворот уникальный. Думаю, что по ТВ-картинке он смотрится ещё круче.



Мне очень нравится трасса в Баку. Нет, не только длинная прямая, она в целом довольно скучная. А вот первый сектор, с многочисленными резкими торможениями, заставляет тебя работать по полной. Каждый поворот в Баку бросает вызов, потому что ты проезжаешь в сантиметрах от стены. Это гибрид Монреаля, Монако и Монцы. Но именно поэтому хороший круг приносит столько удовольствия», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Леклер: я заслуживаю того, что сегодня случилось, я был глупым

Посмотреть аварию Кубицы можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.