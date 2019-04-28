Масса провёл гонку Формулы-E в Париже с открытым визором

Вчера, 27 апреля, в Париже состоялась гонка Формулы-E. Этап стал первым в истории чемпионата, который прошёл в дождевых условиях. Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса завершил гонку на девятом месте. При этом бразилец отметил, что показать лучший результат ему помешали непредвиденные обстоятельства.

«Внутрь поступало много воды, и я ничего не мог видеть. Вынужден был пилотировать с открытым визором, так как видимость была ужасной. Это повлияло на мой темп, нам нужно расследовать причины этой проблемы. У меня установлено небольшое устройство против запотевания. Возможно, вода проникала туда. Я ничего не видел и в результате должен был пилотировать с открытым визором. Даже невзирая на это, мог бы финишировать на пятом или шестом месте. Я потерял неплохие очки, это разочаровывает», — приводит слова Массы Daily Express.