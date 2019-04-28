Райкконен, возможно, будет стартовать с пит-лейна

Вчера, 27 апреля, в Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана. Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен в ходе сессии показал девятый результат, а из-за штрафа напарника по команде Антони Джовинацци и вовсе должен стартовать с восьмого места. Но теперь стартовая позиция финна находится под угрозой.

Представители «Альфа Ромео» вызваны к стюардам по вопросу переднего крыла на машине Райкконена. Инспекция определила, что оно изгибается больше, чем на 5 миллиметров под нагрузкой 60 Н. Если нарушение технического регламента подтвердится, гонщику придётся стартовать с пит-лейна, передаёт RaceFans.

Отметим, что с пит-лейна в гонке будут стартовать пилот «Ред Булл» Пьер Гасли и гонщик «Уильямса» Роберт Кубица. Антонио Джовинацци оштрафован на десять позиций.