Дэвидсон: новички впечатляют, британцам будет за кого болеть после ухода Льюиса

Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость Энтони Дэвидсон, выступающий также в качестве автоспортивного эксперта, заявил, что впечатлён выступлениями дебютантов Ландо Норриса и Джорджа Расселла. По словам эксперта, у обоих гонщиков впереди большое будущее, а британским болельщикам будет за кого болеть, когда Хэмилтон покинет чемпионат.

«Ландо Норрис пока привлекает к себе наибольшее внимание среди всех новичков. В Баку он вновь блестяще квалифицировался, опередил более опытного напарника — Карлоса Сайнса. В Китае гонка для него сложилась неудачно — столкновение уже на первом круге, у машины не было темпа. Но каждый раз, когда у автомобиля есть скорость, Ландо выступает хорошо. Он хорош в обгонах, он способен поддерживать темп на длинных отрезках, и я по-настоящему впечатлён тем, как он справляется», — передаёт слова Дэвидсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Дэвидсон поделился также своим мнением о Джордже Расселле. По его словам, британец отлично справляется со своей работой, но в связи со слабой формой «Уильямса» дебютный сезон будет для британца очень сложным.

«Трудно продемонстрировать талант, когда ты сражаешься за предпоследнюю позицию стартовой решётки и нет скорости, чтобы бороться с соперниками. Я сам бывал в такой ситуации. Тяжело обратить на себя внимание, когда ты либо последний, либо предпоследний, и это лучшее, чего ты можешь добиться», — сказал Дэвидсон.

Расселл — отличный гонщик, он впечатлил «Мерседес». Возможно, в будущем мы увидим его за рулём их машины, и хотя это отдалённая перспектива, не исключено, что вскоре он может оказаться за рулём другой машины с немецким двигателем. Джордж просто должен продолжать работать, засучив рукава, оставаться профессионалом и не терять самообладания, ведь в ходе сезона его ждёт немало разочарований. Кроме того, неприятно, когда ты видишь, как другие новички, которых ты победил в прошлом году в Формуле-2, постоянно тебя опережают. Очень здорово видеть таких британцев в Формуле-1. Благодаря им британским болельщикам будет за кого поболеть, когда Льюис Хэмилтон уйдёт из чемпионата», — подытожил экс-пилот Формулы-1.